نهاية زواج استمر أكثر من ربع قرن.. طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب

انفصلت الإعلامية المصرية لميس الحديدي عن الإعلامي المصري عمرو أديب، بعد زواج دام لأكثر من خمسة وعشرين عاماً، وفق صحيفة اليوم السابع.

وبحسب ما قالت الصحيفة، جاء الطلاق بناءً على رغبة لميس الحديدي، وتم في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل والتفاهم، مع حرص الجانبين على الحفاظ على علاقة ودية تقديراً لسنوات الارتباط الطويلة التي بدأت منذ عام 1999.

وكان احتفل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي بخطوبة ابنهما نور، وذلك في حفل عائلي بسيط جمع أفراد الأسرة، في نوفمبر الماضي.