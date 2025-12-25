في العناية المركزة للمرة الثالثة.. تطورات حالة الفنان المصري كريم سامي مغاوري الصحية

دخل الفنان المصري كريم سامي مغاوري لغرفة العناية المركزة للمرة الثالثة، حسبما أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر مغاوري صورة له خلال وجوده في غرفة العناية وكتب عليها " في العناية المركزة للمرة الثالثة يا رب أنت الشافي".

ويدخل الفنان المصري إلى المستشفى بين الحين والآخر بسبب مضاعفات بعد خضوعه إلى 4 عمليات هي: فتق في الحجاب الحاجز، تسليك معدة، قص معدة، تحويل مسار.

وأكد أن هناك جدول خاص بالغذاء لم يلتزم به، ما تسبب بحدوث هذه المضاعفات.