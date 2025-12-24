منى زكي ترد بطريقة غير مباشرة على أنباء انفصالها عن أحمد حلمي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً تزعم انفصال النجمين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي، ما أثار حالة من الجدل الواسع والقلق بين جمهورهما.

وتصاعدت الشائعات عقب تعليق من الإعلامية عبلة سلامة، تحدثت فيه عن الهدوء والرقي في أوقات الضجيج، وهو ما فسّره البعض على أنه تلميح غير مباشر لوجود خلافات بين الثنائي، دون أن يتضمن أي تصريح صريح حول الانفصال.

وردت منى زكي بطريقة غير مباشرة على تلك الشائعات، حيث نشرت عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" صورة من مقابلتها مع إحدى المجلات العالمية، موجهة الشكر لفريق العمل والمصور، في خطوة اعتبرها كثيرون دلالة على انشغالها المهني واستقرارها النفسي.

وتُعد ثنائية منى زكي وأحمد حلمي من أنجح الثنائيات الفنية في الساحة العربية عمومًا والمصرية خصوصًا، حيث ارتبطا عام 2002، ورُزقا بابنتهما لي لي عام 2003، ثم بابنهما الثاني سليم عام 2014، قبل أن يُرزقا بمولودهما الثالث يونس عام 2016.