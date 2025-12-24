وفاة الفنان المصري طارق الأمير بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الأربعاء، الفنان المصري، طارق الأمير عن عمر 61 عاماً، بعد صراع مع المرض، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأدخل الفنان المصري إلى العناية المركز في وقت سابق، وذلك عقب إصابته بعدوى بكتيرية أدت إلى دخوله في غيبوبة انتهت بوفاته.

ولعب طارق الأمير العديد من الأدوار التمثيلية في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، ومن أبرزها أفلام "اللي بالي بالك"، و"عوكل" مع النجم محمد سعد، بالإضافة إلى تألقه مع الفنان أحمد حلمي، في أفلام "عسل أسود"، و "مطب صناعي"، على صعيد التمثيل، إلى جانب مساهمت في تأليف العديد من الأفلام.