مخرجة مسلسل "أم كلثوم" تكشف أسرار "كوكب الشرق"

أشعلت تصريحات المخرجة والمنتجة المصرية، إنعام محمد علي، بشأن زواج أيقونة الغناء المصري والعربي "أم كلثوم"، من الكاتب الصحفي الشهير مصطفى أمين، موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت مخرجة مسلسل "أم كلثوم" خلال حديثها لقنوات فضائية مصرية مؤخراً، زواج كوكب الشرق من مؤسس صحيفة أخبار اليوم قائلة: "التقيت بمصطفى أمين، وشعرت من خلال حديثه عدم وجود علاقة زواج بينهما".



وأشارت إلى وجود قصة زواج أخرى تناولتها من خلال المسلسل، رغم اعتراض أسرة أم كلثوم على ذلك، حيث سلطت المخرجة الضوء على زواج "كوكب الشرق" من الملحن محمود الشريف، وهو ما أثار خلافات بينها وبين أسرة "أم كلثوم".

أسرار أم كلثوم

كما تطرقت المخرجة إلى ما أثير حول تدخين "أم كلثوم"، نافية أن تكون الأخيرة "مدخنة" وذلك بحسب المقابلات التي أجرتها مع المقربين منها خلال فترة إعداد المسلسل.

ونفت أيضاً اتهام "كوكب الشرق" بـ "البُخل"، مشيدة بالدور الوطني الحافل لأم كلثوم في دعم مصر.

وتعيد "القناة الأولى" المصرية، نشر مسلسل "أم كلثوم" الذي عرض للمرة الأولى في عام 1999، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيلها، ويتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق وحياتها المهنية والشخصية.