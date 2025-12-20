وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي بعد صراع مع المرض

أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، وفاة الفنانة سمية الألفي، عن عمر يناهز 72 عاماً بعد صراع مع المرض.

بدأت سمية الألفي مشوارها الفني في السبعينيات، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وتزوجت من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأنجبت منه الفنان أحمد وعمر الفيشاوي.

وابتعدت الألفي عن الساحة الفنية بعد دخولها في صراع مع مرض السرطان استمر لمدة 6 سنوات.