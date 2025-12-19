الطب الشرعي يحدد سبب وفاة المخرج روب راينر وزوجته

كشف مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، أن المخرج الشهير روب راينر وزوجته ميشيل راينر توفيا نتيجة «إصابات متعددة بأدوات حادة».

وأفادت السجلات بأن سبب الوفاة يعود إلى تدخل طرف آخر، ما يدعم فرضية القتل العمد، فيما أعلن الادعاء العام في مقاطعة لوس أنجلوس، خلال مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء، أن نِك راينر استخدم سكينًا لتنفيذ الجريمة.

وبحسب ما أورده الطب الشرعي، فقد توفي الزوجان يوم الأحد الماضي، وهو اليوم ذاته الذي عُثر فيه على جثتيهما داخل غرفة النوم بمنزلهما، قبل استدعاء السلطات إلى الموقع، مشيرًا إلى أن الجثتين باتتا جاهزتين للتسليم إلى ذويهما.

ولا تزال ملابسات الجريمة غير مكتملة، في وقت أفاد فيه مصدر مطّلع بأن المشتبه به شوهد وهو يتشاجر مع والده خلال حفل أُقيم مساء السبت في منزل المذيع الأمريكي كونان أوبراين، بحضور والدته ميشيل سينغر راينر.

ومثل نِك راينر أمام المحكمة لفترة وجيزة يوم الأربعاء، حيث تقرر تحديد جلسة الاستماع الأولية في السابع من يناير 2026، وسط ترقب لمسار القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية بالولايات المتحدة.