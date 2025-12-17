في أول حفل له بعد تعافيه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره

كشف الفنان المصري تامر حسني عن تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة التي مر بها، والتي استدعت سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة، واستئصال جزء من الكلى.

وشارك تامر في أول ظهور له بعد الأزمة، عبر مجموعة صور من حفله الأخير، مؤكدًا أنه يسعى للتعافي الكامل من أجل جمهوره ومحبته لهم.

وعلق تامر حسني على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" من الحفل الغنائي قائلاً: "بحاول أقوم معاكم، شكراً على كل مشاعر الحب"، في رسالة طمأنة لجمهوره بعد الفترة التي غاب فيها عن النشاط الفني.

وتتحسن حالة تامر حسني الصحية، ويتماثل للشفاء، بعد الجراحة الصعبة في ألمانيا، وبدء تدريجياً بالعودة إلى نشاطه الفني.