تأييد حبس محمد رمضان سنتين بسبب أغنية

رفضت محكمة مختصة في مصر، الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم سابق بحسبة لمدة سنتين، وأيدت الحكم الصادر ضده، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية الأربعاء.

وقضت محكمة جنح الدقي، في وقت سابق بحبس رمضان سنتين، إثر بلاغ تقدم به أحد المحامين يتهمه فيه بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" على موقع يوتيوب دون أخذ التصاريح القانونية اللازمة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مقدم البلاغ قوله، إن الأغنية تتضمن عبارات محرضة على العنف، ومخالفة للقيم المجتمعية.