في حادث مأساوي.. وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور بطلة "اللي بالي بالك"

توفيت الفنانة ‎المصرية نيفين مندور ، بطلة فيلم "اللي بالي بالك" الذي قدمه الفنان محمد سعد عام 2003، إثر حريق هائل اندلع اليوم الأربعاء في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية أدى لمصرعها قبل وصول فرق الدفاع المدني.

وأعلن الفنان شريف إدريس خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، ناعيا الراحلة بكلمات مؤثرة قال فيها: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك".

وفي تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أشار شريف إلى أن نيفين توفيت نتيجة الحريق المأساوي الذي وقع في شقتها بالإسكندرية، حيث فارقت الحياة قبل أن يتمكن أحد من إنقاذها.

من جهتها أثارت مساعدة الفنانة الراحلة نيفين مندور جدلا واسعا بعدما كشفت أن وفاتها في الحادث المأساوي قد تحمل شبهة جنائية.

وطالبت المساعدة في تصريحات لموقع "القاهرة 24″، بفتح تحقيق عاجل، مؤكدة أن الوفاة "مش موتة طبيعية"، وأضافت: "أنا كلمت نقابة الممثلين وبلغتهم بالواقعة".

في المقابل، كشف أحد جيران نيفين مندور تفاصيل أخرى، موضحا أن الحريق اندلع في شقتها، ما أدى إلى وفاتها اختناقا بالدخان الكثيف.

يذكر أن نيفين مندور ، دخلت مجال الفن عام 2003 من خلال فيلم "اللي بالي بالك" مع النجم محمد سعد، والذي حقق نجاحاً كبيراً، حيث قدمت خلاله دور "فيحاء" زوجة الضابط رياض المنفلوطي.

شاركت نيفين بعدها في مسلسل "راجعلك يا إسكندرية"، مع الفنان خالد النبوي والذي عرض 2005، واختفت بعدها عن الأنظار لمدة 17 عاماً، لتظهر مؤخراً من خلال أحد البرامج التليفزيونية وتتحدث عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية طوال هذه السنوات.