دونالد ترامب الابن يعلن خطوبته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ابنه الأكبر دونالد ترامب الابن خطب سيدة المجتمع بيتينا أندرسون. ووفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز في وقت متأخر من أمس، فقد أعلن الرئيس هذا النبأ في حفل بالبيت الأبيض.

وهذه هي المرة الثالثة التي يخطب فيها دونالد ترامب الابن الذي ظل متزوجاً من الممثلة وعارضة الأزياء السابقة فانيسا لمدة 12 عاما ولديهما خمسة أطفال، إلى أن تقدمت فانيسا بطلب للطلاق عام 2018. وخطب لاحقاً الشخصية التلفزيونية الأمريكية كيمبرلي جيلفويل.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن ترامب الابن وأندرسون يتواعدان منذ عام تقريباً وسافرا إلى مدينة أودايبور الهندية لحضور حفل زفاف الشهر الماضي.

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي عن خطوبة ابنه اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء، حيث تناولت الصحف الخبر بشكل موسع، مع التركيز على تاريخ دونالد ترامب الابن العاطفي وعلاقته الحالية بسيدة المجتمع بيتينا أندرسون.