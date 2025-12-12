المؤثّر السعودي الشهير "أبو مرداع" يلقى مصرعه في حادث مأساوي

توفي، أمس، المؤثر السعودي الشهير المعروف بـ"أبو مرداع" إثر حادث مروري وقع في منطقة حائل بالمملكة، وكان برفقته كل من رفيقه المعروف بـ"أبو حصة" وشخص آخر.

وأثارت الحادثة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن "أبو مرداع" شكل حضورا اجتماعيا واسعا خلال السنوات الماضية.

واعتمد محتوى "أبو مرداع" على العفوية، وروح الدعابة، والقدرة على تحويل تفاصيل الحياة اليومية إلى مشاهد قريبة من المتابع.

كما ظهر بخفة طبيعية تسبق الكلمة، وامتلك أسلوبا يمنح المتلقي راحة ويقدم بساطة تخترق ضوضاء المنصات.

وتأثرت فئات واسعة لرحيله المفاجئ خصوصا أولئك الذين وجدوا فيه طاقة اجتماعية تبث البسمة وتمنح يومهم خفة لا تُنسى.