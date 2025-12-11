قرار حكومي مصري بعلاج عبلة كامل على نفقة الدولة

صدر قرار حكومي مصري يقضي بعلاج الفنانة عبلة كامل على نفقة الدولة، تقديرًا لما قدمته من أعمال في المجال الفني وما بذلته من جهد خلال فترة نشاطها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القرار صدر مؤخرًا تأكيدًا للاهتمام الرسمي بما قدمته الفنانة عبر أعمالها خلال مسيرتها الفنية.

يأتي هذا القرار باعتباره لفتة تقدير واحترام لرموز الفن الذين خصصوا سنوات من عمرهم لتقديم أعمال وُصفت بأنها راقية، وكان لها دور في دعم الوعي الثقافي والفني لدى الجمهور.

وغابت الفنانة عبلة كامل عن المشاركة الفنية منذ عدة أعوام، عقب تعرضها لوعكة صحية.

وكان آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة عبلة كامل هو مسلسل «سلسال الدم»، الذي قدّمت منه خمسة أجزاء متتالية، وحقق انتشارًا واسعًا لدى الجمهور. شاركها في البطولة كلٌّ من: رياض الخولي، رامي وحيد، ضياء عبد الخالق، راندا البحيري، أميرة هاني، كريم كوجك، وماجد الشريف، والعمل من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وإنتاج لؤي عبدالله.