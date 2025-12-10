الفنان المصري محمد صبحي ينفجر غضباً على سائقه

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري محمد صبحي، وهو ينفجر بالغضب على سائقه الخاص.

وتعود الحادثة، إلى خروج الفنان المصري من دار الأوبرا المصرية بعد تكريمه بواسطة مهرجان آفاق، لكنه لم يجد سائقه الخاص داخل سيارته.

وكان عدد كبير من الجمهور ووسائل الاعلام التف حول صبحي لالتقاط صور معه، وصور قريبة له، لكنه انفجر غاضباً على سائقه الخاص، في مقطع حاز على انتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبسبب هذه الحالة من التزاحم، حاول صبحي الوصول إلى سيارته بسرعة، وانفعل خلال تلك اللحظة على السائق عند صعوده إلى السيارة.

وصرخ صبحي على السائق طالباً مفاتيح السيارة، ليقودها بنفسه ويترك سائقه عند المسرح.

وانقسمت ردود الفعل عبر مواقع التواصل؛ فبعضهم انتقد أسلوبه باعتباره غير مألوف منه، فيما رأى آخرون أن الموقف كان ناتجًا عن توتر بسبب الازدحام، مع الأخذ في الاعتبار أن حالته الصحية ليست مستقرة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.