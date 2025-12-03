أحمد فهمي عن ذكرياته مع هنا الزاهد: لا تنسى

قال الفنان المصري أحمد فهمي إن ذكرياته مع طليقته هنا الزاهد لا تنسى، كون التجربة معها كانت صعبة، والتجارب الصعبة لا تنسى.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أنه تعلم دروساً واستفاد من تجربته الصعبة مع هنا الزاهد، متمنياً أن تكون قد تجاوزت تجربتها معه.

واستبعد أن يكون هو المقصود بتصريحات هنا الزاهد، حين أكدت أنها لا تتمنى الإرتباط بشخص بخيل مستقبلاً، موضحًا: صفة البخل بعيدة تمامًا عن شخصيتي، قد يُقال أنني عصبي، لكنني لست بخيلًا، وهي تعلم ذلك جيدًا، هناك أمور لا يمكن أن أبوح بتفاصيلها، انطلاقًا من قناعتي بأن من واجبات أي زوج أن يشتري لزوجته ما تشاء طالما أنه مقتدر ماديًا، وهذا ليس معناه أنني شخص كريم بالضرورة، لكنه في الوقت نفسه لا يعني أنني بخيل.