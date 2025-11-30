كيف أصبحت ساعة «تايتانيك» أغلى مقتنيات السفينة المنكوبة؟

حقّقت ساعة جيب ذهبية تعود لإيزيدور شتراوس، أحد أبرز ركّاب سفينة «تايتانيك»، رقماً قياسياً جديداً في مزاد بريطاني بعد بيعها مقابل 2.3 مليون دولار، في أعلى صفقة تُسجَّل حتى اليوم بين مقتنيات السفينة الشهيرة، وفق تقرير نشره موقع «فوكس نيوز» الأميركي.

إيزيدور شتراوس، الشريك في ملكية متجر «مايسيز» في نيويورك، كان من الشخصيات البارزة التي قضت في كارثة عام 1912، وقد حمل معه الساعة خلال رحلته الأخيرة برفقة زوجته إيدا، التي تحوّلت قصتها معه إلى رمز للحب والوفاء بعدما رفضت مغادرة السفينة، مفضّلة البقاء إلى جانبه حتى اللحظة الأخيرة.

الساعة المصنوعة من ذهب عيار 18 قيراطاً من ماركة Jules Jürgensen كانت هدية تلقاها شتراوس في عيد ميلاده عام 1888، ويُعتقد أنها توقفت عن العمل تماماً عند الساعة 2:20 فجراً في 15 أبريل 1912، وهي اللحظة التي غرقت فيها السفينة تحت مياه المحيط الأطلسي.

مدير دار «هنري ألدريدج آند سون» للمزادات، أندرو ألدريدج، وصف الساعة بأنها «قطعة تحمل حكاية إنسانية استثنائية»، مؤكداً أن مقتنيات ركاب «تايتانيك» ما زالت بعد مرور أكثر من قرن «تحيي قصص أصحابها، وتعيد تسليط الضوء على واحدة من أكبر المآسي في القرن العشرين».

قصة الزوجين شتراوس بقيت من أبرز حكايات »تايتانيك«. فقد رفضت إيدا الصعود إلى قارب النجاة، وقالت لزوجها: «مكاني معك… عشت معك وأموت معك». وضمن الشهادات المتداولة، منحت معطفها الفرو لمدبّرتها التي أُجلِيَت في أحد القوارب، فيما بقي الزوجان معاً حتى اللحظة الأخيرة. وقد خُلّدت قصتهما في فيلم «تايتانيك» الشهير عبر مشهد يجسّد لحظتهما الأخيرة.

وبعد انتشال جثة شتراوس، عادت الساعة إلى عائلته، وظلّت محفوظة لأكثر من مئة عام قبل عرضها في المزاد هذا الشهر، حيث جذبت اهتمام هواة جمع تذكارات «تايتانيك» ومحبي التاريخ البحري.

وبسعرها الجديد، كسرت الساعة الرقم السابق لساعة جيب بيعت العام الماضي بـ 1.97 مليون دولار، وكانت تخصّ قائد سفينة «كارباتيا» التي هرعت لإنقاذ الناجين.

ويؤكد ألدريدج أن تزايد أسعار هذه المقتنيات يعكس استمرار افتتان العالم بقصة «تايتانيك»، سواء من خلال الأبحاث والأفلام الوثائقية، أو من خلال القطع النادرة التي تروي تفاصيل صغيرة لكنها مؤثرة من حياة ركّابها.