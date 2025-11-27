بشكل مفاجئ.. وفاة المذيعة المصرية الشابة هبة الزياد

توفيت المذيعة المصرية الشابة، هبة الزياد، مقدمة البرامج بقناة الشمس، بشكل مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بحسب ما أعلن حسابها الرسمي على منصة فيس بوك، في منشور فاجأ الجميع.

ونشر حساب هبة الزياد: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله".

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن المذيعة الراحلة هبة الزياد توفيت أثناء نومها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك دون وجود أي مؤشرات صحية سابقة أو معاناة معلنة من أية أزمات طبية.

وكشفت المصادر أن الزياد كانت قد اعتذرت قبل أيام عن تصوير حلقة جديدة من برنامجها على قناة الشمس، موضحة لزملائها أنها تشعر بإرهاق شديد بعدما انتهت من تسجيل عدد كافٍ من الحلقات.

وأكَّد مقربون من المذيعة الراحلة أنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي، يوم الأربعاء، قبل أن تتوفى بشكل مفاجئ.