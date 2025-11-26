أول ظهور لعمر خيرت بعد وعكته الصحية

خرج الموسيقار المصري عمر خيرت ليطمئن جمهوره على صحته بمقطع فيديو، معلناً معاودة نشاطه الفني، وذلك في أول ظهور له بعد وعكته الصحية الأخيرة.

وظهر خيرت بالفيديو الذي نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك، بصحة جيدة، مؤكداً أن حفله المقبل في قطر يوم 5 ديسمبر في موعده.

وكان خيرت تعرض لأزمة صحية طارئة استدعت نقله للمستشفى للعلاج، ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمتابعة حالته، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له.

وبسبب أزمته الصحية، قررت إدارة أعمال الموسيقار عمر خيرت إلغاء كافة ارتباطاته الفنية لحين تحسن حالته، حيث ألغيت كافة ارتباطاته الفنية، ليكون بذلك حفل قطر هو أول رجوع فني له بعد وعكته الصحية.