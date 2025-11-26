زواج كريستيانو وجورجينا.. ليلة تسرق الأضواء من ملاعب كرة القدم

كشفت صحف برتغالية أن نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر إقامة حفل زفافه على خطيبته جورجينا رودريغيز في جزيرة ماديرا، مسقط رأسه، وذلك بعد انتهاء بطولة كأس العالم المقبلة.

ووفقاً لصحيفة «Jornal da Madeira» البرتغالية، سيُقام الزفاف في عام 2026 بعد كأس العالم، في كاتدرائية فونشال التاريخية، يليها حفل استقبال فاخر في فندق قريب.

ويكتسب المكان أهمية خاصة بالنسبة لكريستيانو، إذ يقع على بعد أميال قليلة من المستشفى الذي وُلد فيه وبالقرب من الملعب الذي بدأ فيه مسيرته الدولية في كرة القدم.

زفاف صغير

كشف كريستيانو رونالدو في برنامج «Uncensored» مع بيرس مورغان أن رودريغيز تفضل الأحداث الخاصة بعيداً عن الحفلات الضخمة، ما يعني أن حفل الزفاف سيكون محدوداً ومميزاً.

وقال رونالدو: «لقد قررنا أن يكون الزفاف صغيراً وأنيقاً، بما يتناسب مع شخصيتها ورغبتها في الخصوصية».

خاتم خطوبة مميز

اختار كريستيانو رونالدو خاتم خطوبة بيضاوياً ضخماً يقدر بين 30 و35 قيراطاً.

وقال لحظة تقديمه الخاتم: «أثناء تقديم الخاتم، جاء أطفالي وقالوا: بابا، ستطلب الزواج من ماما. فقلت لنفسي: هذه هي اللحظة المناسبة».



التوقيت المناسب

أعلن كريستيانو رونالدو أنه قرر التقدم للخطوبة بعد تسع سنوات من اللقاء، قائلاً: «بعد مرور سنوات طويلة، شعرت أن الوقت مناسب لإتمام هذه الخطوة المهمة».

ويشير اختيار ماديرا أيضاً إلى ارتباطه العاطفي بالمكان وبأصوله العائلية، ما يجعل الزفاف حدثاً شخصياً وعاطفياً في الوقت نفسه.