شيرين عبد الوهاب ترد على شائعات اعتزالها

ردّت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على الشائعات المتداولة بشأن اعتزالها الغناء، وذلك بعد يوم واحد من تقديمها بلاغاً رسمياً ضد مدير حساباتها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهمه فيه بالاستيلاء على 84 ألف دولار من أرباح حساباتها.

وأكدت شيرين، في تسجيل صوتي انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ونقلته وسائل إعلام مصرية، أنها لم تعتزل الغناء، مشددة على أنها مستمرة في نشاطها الفني.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها تعمل حالياً على تحضير مجموعة من “المفاجآت الفنية” لجمهورها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التسجيل وسط تقارير إعلامية تناولت ما قيل عن مرور الفنانة المصرية بأزمات متتالية دفعتها إلى التفكير في الاعتزال، وذلك بالتزامن مع تقدم مدير حساباتها السابق، يوسف سرور، ببلاغ يتهم فيه شيرين بتهديده على خلفية خلافات نشبت بينهما.