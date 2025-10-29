بسبب ترامب.. الفائز بجائزة نوبل سوينكا: لقد ألغوا تأشيرة دخولي لأميركا

قال الروائي النيجيري الحائز جائزة نوبل للآداب وولي سوينكا، أمس (الثلاثاء)، إن تأشيرته لدخول الولايات المتحدة تم إلغاؤها. وأضاف أنه يعتقد أن هذا قد يكون بسبب انتقاده الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً.

وكان الكاتب النيجيري (91 عاماً) قد فاز بجائزة نوبل للآداب في 1986 ليصبح أول إفريقي يفوز بها.

وصرح سوينكا للصحافة بأنه يعتقد أن الأمر لا يتعلق به، وأنه نتيجة لسياسات الولايات المتحدة بشأن الهجرة.

وقال إنه تم إخباره أن يتقدم للحصول على التأشيرة مجدداً إذا رغب في دخول البلاد مرة ثانية.

وتابع: «الأمر لا يتعلق بي. لست مهتماً بالعودة إلى الولايات المتحدة. لكن هناك مسألة مبدأ. إن البشر يستحقون أن تتم معاملتهم بشكل لائق أينما كانوا».

وأشار الخطاب الذي تلقاه بشأن إلغاء تأشيرته إلى أن «معلومات إضافية ظهرت بعد إصدار تأشيرته»، باعتباره سبب الإلغاء، لكنه لا يصف تلك المعلومات.