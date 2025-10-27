المرض الخبيث يغيّب «أجمل فتى في العالم».. الممثل بيورن أندريسن يرحل عن 70 عاماً

توفي الممثل السويدي بيورن أندريسن الذي اشتهر عبر فيلم «ديث إن فينيس» في عام 1971، والذي جسد فيه دور ملاك أشقر، عن عمر ناهز الـ70، كما أفادت مخرجة وثائقي مكرس لحياته اليوم (الاثنين) وكالة فرانس برس.

وفي سن الخامسة عشرة، عرض عليه المخرج الإيطالي الشهير لوكينو فيسكونتي دور تادزيو وهو مراهق وسيم في هذا الفيلم.

وتوفي الممثل السبت جراء إصابته بالسرطان. وقالت كريستينا ليندستروم التي أخرجت مع كريستيان بيتري وثائقياً عن حياة الممثل السويدي بث في عام 2021: «حصلنا على المعلومة من ابنته».

وأضافت: «مع أنني كنت على علم بأنه مريض إلا إني مصدومة بوفاته. غيابه أمر يصعب فهمه وإدراكه».

حقق بيورن أندريسن الشهرة من خلال دوره في الفيلم الإيطالي-الفرنسي الذي وصف بعده بأنه «أجمل فتى في العالم». وقد لازمته هذه الصورة طوال حياته. وروى لاحقاً كيف ان هذه التجربة أغرقته في الاكتئاب والادمان.

وصرح: «لم أواجه أي مشكلة خلال التصوير. لكن ما أن انتهينا شعرت بأنني فريسة ترمى للذئاب. لم أتعرض للأذى الجسدي لكن التجربة كانت كريهة».

ولد الممثل في 26 يناير 1955 في ستوكهولم وشب في غياب الأب، فيما انتحرت والدته وهو في العاشرة. وقد ترعرع لدى جديه. وفي عام 2019 شارك في فيلم «ميدسومار» من إخراج أري استير حيث أدى دور العجوز دان.