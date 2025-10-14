صورة أغضبت ترامب: قد تكون الأسوأ على الإطلاق.. لقد أخفوا شعري

ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء) على غلاف مجلة «تايم» التي أشادت بـ«انتصاره» عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنه أعرب عن استيائه لأن الصورة «أخفت شعره».

فقد بيّن غلاف المجلة الأميركية الشهيرة الرئيس الأميركي بصورة ملتقطة من زاوية قريبة ومنخفضة، مع هالة بيضاء خفيفة فوق رأسه. لكن هذه الصورة لم ترق للملياردير الذي يهتم كثيراً بصورته العامة.

وقال ترامب عبر صفحته على منصة «تروث سوشيال» إن «مجلة تايم كتبت مقالاً جيداً عني، لكنّ الصورة قد تكون الأسوأ على الإطلاق». وأضاف: «لقد أخفوا شعري، ثم أضافوا شيئاً فوق رأسي بدا وكأنه تاج عائم ولكنه صغير جداً. يا له من أمر غريب حقاً!».

وتابع ترامب: «لم أحبب يوماً أن يتم تصويري من زوايا منخفضة، لكن هذه الصورة سيئة للغاية وتستحق الانتقاد. ماذا يفعلون، ولماذا؟»