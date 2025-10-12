عبدالمجيد عبدالله يهنئ «الأبيض»: «الإمارات ما لها حل»

طغت فرحة فوز المنتخب الإماراتي لكرة القدم على نظيره العماني الليلة الماضية، على أجواء حفل الفنان عبد المجيد عبدالله، الذي نظم في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس في أبوظبي بنفس توقيت المباراة.

والطريف أن عدداً كبيراً من الجمهور ظل يتابع البث المباشر للمباراة عبر هواتفهم خلال الحفل، ومع إحراز الأبيض هدفه الثاني تعالت صيحات الفرح في أرجاء المكان، وهو ما انتبه له عبدالمجيد عبدالله وتفاعل معه سريعاً، مقدماً التهنئة بفوز منتخب الإمارات، أعقبها بغناء أغنيته «فز له» وهو ما أشعل حماس الجمهور.

ووصف عبدالله الحفل بأنه استثنائي وأنه من أفضل حفلاته لتزامنه مع فوز منتخب الإمارات، وللتفاعل الكبير الذي شهده الحفل من الجمهور الغفير الذي ملأ كل المدرجات، وكذلك لوجود عدد كبير من الأشقاء من السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين بين الحضور.

وأضاف النجم السعودي: «الإمارات ما لها حل.. وأبوظبي مجمعة الحبايب الليلة».

وتواصل الحفل الذي نظمته شركة لايف نيشن الشرق الأوسط، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة ميرال الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، حتى الساعة الثانية من صباح اليوم، وقدم خلاله الفنان السعودي العديد من أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما حرص على تبادل التعليقات الطريفة مع الحضور طوال الحفل، عكست ما يتميز به من حضور وتلقائية وقرب من الجمهور.

