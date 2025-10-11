جورج كلوني عن فيلمه الجديد: ليس تعيساً مثل بطل «جاي كيلي»

استخلص جورج كلوني الحائز جائزة الأوسكار مرتين الخبرات من حياته الخاصة لتجسيد دور نجم كبير في هوليوود في فيلمه الجديد «جاي كيلي».

ويجسد كلوني في الفيلم الدرامي الكوميدي دور نجم عالمي اسمه جاي كيلي بعدما تقدم به العمر، ويجمع العمل بين الفكاهة والتأمل في ثمن الشهرة والنجومية.

وقال كلوني (64 عاماً) في أثناء حضوره العرض الأول للفيلم في مهرجان لندن السينمائي أمس: «هناك بالتأكيد عناصر تتعلق بالتجارب التي مررت بها، لكن ليس لدي الكثير لأشعر بالندم عليه».

وأضاف: «إنها تجربة شخصية، لكنني لست تعيساً مثل ذلك الرجل. لدي عائلة أحبها وطفلان أعتقد أنهما مازالا يحباني. إنهما في الثامنة من العمر».

الفيلم من إخراج نواه باومباك الذي شارك في كتابة السيناريو مع الممثلة إميلي مورتيمر، وتدور أحداثه حول جاي كيلي الذي يتأمل في ماضيه وحاضره خلال سفره إلى أوروبا مع مساعديه.

وببطء خلال الرحلة تتفكك المجموعة التي تضم وكيلته الإعلامية ليز، وتؤدي دورها لورا ديرن، وخبيرة الشعر والتجميل كاندي وتقوم بدورها مورتيمر. لكن رون مدير أعمال كيلي المخلص، ويجسد دوره آدم ساندلر، يظل معه ويتمعن في حياته الخاصة.