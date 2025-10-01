مادونا تعترف بأنها فكّرت بالانتحار خلال قضايا الحضانة

قالت نجمة الغناء مادونا إن معركة الحصول على حضانة ابنها كانت إحدى اللحظات الأكثر "إيلاما" في حياتها، مما أدى إلى تفكيرها في الانتحار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم.

وكشفت صاحبة أغنية "ماتيريال جيرل" /67 عاما/ عن أن نزعتها الروحانية ساعدتها في تخطي النزاع المرير الذي واجهته في 2016 مع المخرج السينمائي وزوجها السابق جاي ريتشي، على حضانة ابنهما روكو.

وتحدثت نجمة البوب بصراحة في نشرة "أون بيربوس" الصوتية مع جاي شيتي، وشرحت كيف ساعدتها حياتها الروحانية على تجاوز تحديات مختلفة والنظر إليها كدروس لا كعقاب.

وقالت: "لقد عشت لحظات في حياتي كنت أرغب فيها في قطع ذراعيّ. لقد فكرت في الانتحار فعليا. كنت أشعر أنني لم أعد أستطيع تحمل الألم ".