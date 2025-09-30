بعد زواج دام 19 عاما.. انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان

انفصلت الممثلة الشهيرة نيكول كيدمان عن زوجها المغني كيث أوربان، بعد زواج دام 19 عاما وأثمر عن ابنتين، حسبما أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت الصحيفة إن نيكول / 58 عاما/ وكيث / 57 عاما/ ابتعدا عن بعضهما خلال الفترة الأخيرة في ظل انشغالهما بالتصوير والجولات الغنائية .

وقال مصدر " كيث لا يرى نيكول مطلقا، فهي إما تقوم لإن لديها تصوير، أو تقوم بجولة دعائية. كان هناك الكثير من الحب بينهما وربما لا يحدث طلاقا."

ولدى الزوجان بنتان، روز / 17 عاما/ وفيث مارجريت / 14 عاما/.

يذكر أن نيكول كانت متزوجة في السابق من الممثل الشهير توم كروز / 63 عاما/ لمدة 11 عاما. وقد تبنيا طفلين سويا إيزابيلا / 32 عاما/ و كونور / 30 عاما/.