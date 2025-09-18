وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، عن وفاة الإعلامية والفنانة اللبنانية يمنى شري عن عمر 55 عامًا، بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية، من دون أن تُكشف طبيعة حالتها الصحية بشكل رسمي، في وقت عمّ فيه الحزن الوسط الإعلامي والفني الذي نعاها بكلمات مؤثرة.



وبدأت شري مشوارها الإعلامي من إذاعة "صوت الشعب"، قبل أن تنتقل إلى "تلفزيون المستقبل"، ثم إلى قناة "الجديد"، حيث قدّمت عبر هذه المحطات مجموعة من البرامج المباشرة خلال فترة كانت تشهد فيها الفضائيات ازدهارًا لافتًا في البرامج المتنوعة، لا سيما تلك التي تجمع بين الترفيه والفن والثقافة.

تنوعت البرامج التي عملت على تقديمها بين البرامج الترفيهية والفنية وبرامج الألعاب، إلى جانب تلك المتعلقة بالمهرجانات، ما أتاح لها الوصول إلى جمهور واسع في لبنان وخارجه، خاصة في فترة شهد فيها المشهد الإعلامي اللبناني تنوعًا في الإنتاج التلفزيوني وتعددًا في المنابر.