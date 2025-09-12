حياة الفهد.. سيدة الشاشة الخليجية

حياة الفهد، الاسم الذي لا يغيب عن ذاكرة الفن الخليجي والعربي.. صاحبة مسيرة تمتد لأكثر من 60 عامًا من العطاء والإبداع، تُعرف بلقبها المحبب: "سيدة الشاشة الخليجية".

ورغم مرورها مؤخرًا بوعكة صحية، إلا أن محبيها لم يتوقفوا عن الدعاء لها: "سلامتك يا أم سوزان.. الفن ينتظرك والقلوب معك" ..

فمن "خالتي قماشة" إلى "جرح الزمن" و"رقية وسبيكة"، أدوار صنعت البهجة والدموع، وتركت أثرًا خالدًا في وجدان المشاهدين.

ولم تكتفِ الفهد بالتمثيل، بل خاضت مجال الكتابة والإنتاج، وأسست شركتها الخاصة، لتكون من أوائل من دعموا الدراما الخليجية من خلف الكاميرا أيضًا.

فحياة الفهد ليست مجرد فنانة، بل رمز وذاكرة جيل، واسم سيبقى حاضرًا في تاريخ الفن، بحضورها، وموهبتها، وصدقها الذي لامس القلوب.