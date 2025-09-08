بعد الإجهاض والتعرُض لنزيف متواصل.. تطورات الحالة الصحية لرنا رئيس

خرجت الفنانة المصرية رنا رئيس من غرفة العمليات في أحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة، أعادت اسمها إلى صدارة اهتمام الجمهور خلال الساعات الأخيرة.

وكشفت أسرة رنا رئيس في تصريحات إعلامية، أن حالتها استدعت التدخل الجراحي العاجل عقب أزمة صحية مفاجئة مرتبطة بإجهاض تعرضت له قبل شهر.

وبدأت الفنانة تعاني منذ أربعة أيام من نزيف مستمر لم يتوقف، ما دفع الفريق الطبي إلى إدخالها غرفة العمليات لإجراء جراحة استكشافية تهدف للسيطرة على الحالة.

وأكدت أسرتها أن وضعها الصحي كان دقيقاً، وأن الأطباء قرروا التدخل على وجه السرعة بعد تزايد حدة الأعراض وعدم وضوح السبب الطبي المباشر وراء استمرار النزيف.

وأضافت والدتها أن رنا رئيس خرجت من غرفة العمليات بعد ساعات من الجراحة، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة نسبياً، لكنها لا تزال تحت الملاحظة الطبية.

وكانت رنا رئيس قد احتفلت بزفافها في مايو الماضي على رجل الأعمال يسري علي، في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة.