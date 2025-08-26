أنغام في أول ظهور علني بعد رحلتها العلاجية

تصدرت النجمة المصرية أنغام محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أول ظهور لها علناً عقب عودتها من رحلتها العلاجية في ألمانيا.

وظهرت أنغام في صور جديدة التُقطت لها بالساحل الشمالي، حيث ظهرت بدون مكياج، وعلى وجهها ملامح التعب، مع تسريحة شعر بسيطة أسدلت خلالها شعرها على كتفيها، ما أظهر طابعا طبيعيا وقريبا من الجمهور.

وظهرت أنغام في الصور برفقة نجليها، في لقطات تجمع العائلة، مما يشير إلى دخولها مرحلة التعافي والاستقرار بعد فترة العلاج.

وأثارت الصور تفاعلا واسعا على منصات السوشيال ميديا، حيث تداولها المتابعون مع تمنياتهم لها بالشفاء التام والعودة القوية إلى نشاطها الفني.

و تفاعل الجمهور مع الصور وتهافتوا بالدعوات لها بالصحة المستمرة والعيش وسط عائلتها في هدوء وسلام.

يُذكر أن أنغام خضعت مؤخرا لعملية جراحية في أحد المستشفيات بألمانيا، تم خلالها إزالة كيس دهني وجزء من البنكرياس، في تدخل طبي أُجري على دفعتين من خلال الفم دون الحاجة إلى شق جراحي في البطن.

وأكد مقربون من الفنانة، أن الكيس الذي تم استئصاله كان حميدا، ولا تحتوي الأنسجة على أي خلايا سرطانية، مشيرين إلى أنها ستغادر المستشفى خلال أيام قليلة من انتهاء الإجراءات الطبية، وأن حالتها الصحية تشهد تحسناً ملحوظاً.

يُنتظر أن تعلن أنغام عن عودتها التدريجية إلى العمل الفني خلال الفترة المقبلة، بعد اكتمال تعافيها.