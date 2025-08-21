ريو فيرديناند: الانتقال إلى دبي قرار عائلي مدروس ومستقبل مانشستر يونايتد مرهون بالاستقرار

قال نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند إن قراره بالانتقال للعيش في دبي جاء بعد دراسة متأنية لعدة عوامل، أبرزها جودة التعليم، أسلوب الحياة، والأمان الذي توفره المدينة لعائلته.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "The National"، أشار فيرديناند إلى أن دبي: "تمنحني الفرصة للتفرغ لمشاريعي في الإعلام، التقنية والاستثمار، إضافة إلى بيئة تعليمية محفزة لأولادي الذين يبدؤون مرحلة GCSE".

وأضاف: "ما لاحظته في المدارس هنا أن المعلمين يحظون باحترام كبير، كما أن المناهج البريطانية تُدرّس بأسلوب عصري يناسب تطلعات الجيل الجديد."

وحول مستقبل فريقه السابق مانشستر يونايتد، أعرب فيرديناند عن تفاؤله المشروط قائلاً: "نجاح يونايتد هذا الموسم يعتمد على مدى الالتزام بنسق لعب واضح وتحقيق مركز ضمن الثمانية الأوائل. الاستقرار الفني وتكرار الأداء الجيد هما المفتاح."

أما بشأن وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وصفها بـ"السلاح ذي الحدين"، موضحًا أنها "منحت المشجعين نظرة خلف الكواليس، لكنها جعلت اللاعبين عرضة لنقد دائم قد يؤثر على ثقتهم بأنفسهم."

وختم قائلاً: "في الماضي، كان بإمكانك ارتكاب خطأ ونسيانه بعد يوم، الآن الخطأ يبقى على الإنترنت إلى الأبد، ولا مجال للاختباء."