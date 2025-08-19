ملكة السهرات الباذخة والكيتامين ستقر بالذنب في وفاة نجم «فريندز»

أعلنت وزارة العدل الأميركية الاثنين أن المرأة المشتبه بها في بيع مادة الكيتامين التي تسببت بوفاة نجم مسلسل «فريندز» ماثيو بيري، ستُقرّ قريباً بالذنب.

وأشار مكتب المدعي العام الفيدرالي في كاليفورنيا - في بيان - إلى أنه من المتوقع أن تُقرّ جاسفين سانغا (42 عاماً) المعروفة في بعض أوساط هوليوود بـ«ملكة الكيتامين»، بالذنب رسمياً خلال الأسابيع المقبلة.

وتواجه المرأة البريطانية - الأميركية المحتجزة حالياً احتياطياً، عقوبة سجن تصل إلى 65 عاماً في إطار اتفاق الإقرار بالذنب الذي يشمل تهماً عدة؛ منها توزيع الكيتامين الذي أدى إلى الوفاة.

وقال محاميها مارك جيراغوس لـ«وكالة فرانس برس»: «إنها تقر بالمسؤولية عن أفعالها».

ومن شأن إقرارها بالذنب أن يُجنّبها محاكمة أمام هيئة محلفين، وأن يدفع الادعاء إلى إسقاط بعض التهم التي وجهها لها في البداية.

وأثارت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقداً للوعي في الجاكوزي في منزله في أكتوبر 2023، صدمة لدى مُحبي مسلسل «فريندز»، وتبعتها موجة إشادات بالممثل الراحل الذي أدى دور تشاندلر بينغ في المسلسل الشهير وكان يتحدث علناً عن مشاكل إدمانه.

وكان بيري يتناول الكيتامين تحت إشراف طبي كجزء من جلسات علاج الاكتئاب. لكن هذا المخدر القانوني يُساء استخدامه أحياناً لأغراض منشطة أو مُسببة للنشوة. وقد عاد الممثل إلى الإدمان في خريف عام 2023، وفق التحقيق.

وبالإضافة إلى سانغا، يُحاكم أربعة أشخاص آخرين للاشتباه بضلوعهم في الوفاة، وهم مساعد الممثل الشخصي ووسيط وطبيبان متهمان باستغلال إدمانه عمداً من خلال وصفه بـ«الأحمق»، وفق رسائل نصية متبادلة كُشف عن مضمونها خلال التحقيق.

ووافق جميع هؤلاء سابقاً على الإقرار بالذنب، وكانت سانغا آخر من فعل ذلك.

وقد توقف المحققون منذ البداية عند شخصية سانغا المحبة للسهرات الباذخة والتي دأبت على نشر صور عبر «إنستغرام» لرحلاتها الفاخرة، أحياناً على متن طائرات خاصة، ومجوهراتها البراقة.

وبحسب التحقيق، باعت سانغا عشرات الجرعات من الكيتامين لماثيو بيري، في زجاجات لا تحمل علامات. كما عرضت عليه عينة ليختبرها قبل شرائها. وجاءت الدفعة الأخيرة مع هدية صغيرة هي مصاصات بالكيتامين.

ووفقاً للادعاء، حاولت سانغا التستر على الأمر فور وفاة نجم مسلسل «فريندز». ثم أمرت وسيطها قائلةً: «احذف جميع رسائلنا».

وأثناء تفتيش منزلها، عثر المحققون على 80 قارورة من الكيتامين والميثامفيتامين والكوكايين والزاناكس وغيرها من المخدرات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وبالنسبة للكيتامين، كانت سانغا تفاخر بقدرتها على «تلبية أي طلب»، وفق التحقيق، بفضل علاقاتها مع «طاهٍ» و«عالم».

وكتب الوسيط المُدّعى عليه إلى مساعد ماثيو بيري الشخصي «إنها تتعامل فقط مع المشاهير والطبقة الراقية»، مضيفاً «لو لم تكن تقدم نوعية جيدة، لخسرت زبائنها».