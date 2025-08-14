ليلى علوي تتعرض لحادث سير في مصر

تعرضت الفنانة المصرية ليلى علوي لحادث سير بالساحل الشمالي في مصر أسفر عن إصابات طفيفة وتحطم سيارتها.

شهد طريق الساحل الشمالي بمصر حادثًا مروريًا تعرّضت له الفنانة ليلى علوي، وذلك خلال رحلتها قبل يومين متجهة إلى الساحل.

وأدى الحادث إلى إصابتها ببعض الكدمات والرضوض في منطقتَي الكتف والرقبة، بالإضافة إلى إصابات سطحية وخدوش متفرقة، إلى جانب تعرض سيارتها لأضرار كبيرة.

ذكرت مديرة أعمال الفنانة ليلى علوي، في تصريحات صحفية، أن حالتها الصحية في تحسّن ملحوظ حاليًا، وتخضع لفترة راحة واستشفاء بعد الاطمئنان عليها طبيًا.

في سياق آخر، أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، اختيار الفنانة ليلى علوي لتكون نجمة الدورة الـ41 من المهرجان، والتي تنطلق فعالياتها بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025، وذلك تقديرًا لتاريخها الفني الطويل ومشاركاتها المتنوعة في أعمال اعتُبرت ضمن أبرز ما قدمته السينما المصرية والعربية.

أحدث أعمال ليلى علوي

أما أحدث مشاركاتها السينمائية، فكانت من خلال فيلم "جوازة توكسيك"، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبمشاركة عدد من النجوم، من بينهم محمد أنور، بيومي فؤاد، ملك قورة، جوهرة، وتامر هجرس، وقد حقق الفيلم نسب مشاهدة مرتفعة عند عرضه في دور السينما.

وفي الدراما، كان مسلسل "دنيا تانية"، الذي عُرض في رمضان 2022، هو آخر ظهور تلفزيوني للفنانة ليلى علوي. كتب العمل أمين جمال، وأخرجه أحمد عبد العال، وشاركها البطولة كل من مي سليم، وفاء صادق، أشرف زكي، فراس سعيد، نورهان، ليلى عز العرب، أمير شاهين، وأحمد فهيم.