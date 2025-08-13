جلطة مفاجئة تُدخل الفنانة حياة الفهد للعناية المركزة

أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة القديرة حياة الفهد على منصة "إنستغرام" عن تعرضها لوعكة صحية، وذكر الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصُنّاع الترفيه، في بيان له، أن الفهد تعرضت لجلطة مفاجئة أدخلتها العناية المركزة.

أسرتها تؤكد الخبر

وأصدرت أسرة حياة الفهد بياناً جاء فيه: "تعلن أسرة ومحبو الفنانة القديرة حياة الفهد ومؤسسة الفهد أن أمّ الجميع تمرّ حالياً بوعكة صحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن يعيدها لمحبيها وهي بأتم الصحة والعافية"، مستشهدين بقول الله تعالى: "وإذا مرضت فهو يشفين".

المشاهير يدعون لحياة الفهد

وحرص عدد من النجوم والمشاهير، على تقديم الدعم والمساندة للنجمة الكويتية حياة الفهد، عبر مجموعة من التعليقات من بين هؤلاء الفنانة ريم أرحمة، والتي تمنت الشفاء العاجل لها، وأن يبارك الله عز وجل في عمرها، وكتبت قائلة: "⁨حبيبتي الله يقومها بالسلامه ويعطيها طولة العمر"، وعدد آخر من النجمات أمثال هيلدا ياسين، وهبة الدري وغيرهم من الفنانين، حيث تمنى الجميع في تعليقاتهم بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية لها.

آخر أعمال حياة الفهد الدرامية

وكان آخر عمل قدمته الفنانة حياة الفهد بالموسم الرمضاني الماضي هو مسلسل "أفكار أمي"، وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد المحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي، بالإضافة إلى آخرين.