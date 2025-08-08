وفاة الفنان المصري سيد صادق

توفّي، اليوم، الفنان المصري سيد صادق، عن عمر يناهز 80 عاماً، في رحيل مفاجئ دون معاناة سابقة مع المرض.

أعلن السيناريست لؤي سيد صادق، نجل الفنان الراحل، عبر حسابه على "فيس بوك"، وفاة والده، قائلاً: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي، الرجل العظيم سيد صادق".

وأوضح أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الجمعة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يكون الدفن في مقابر طريق الفيوم، داعياً الجميع للدعاء له بالرحمة والمغفرة.

من جهتها، نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي الفنان الراحل، مؤكدة في بيانها: "ببالغ الحزن والأسى تنعى النقابة وفاة الفنان الكبير سيد صادق، ونتقدم بخالص التعازي إلى أسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وُلِد الفنان سيد صادق في 18 يونيو 1945، وتميز بتقديم شخصيات شريرة أو خارجة عن القانون، ولعل من أبرز أعماله: الإمبراطور، الكماشة، ميراث الريح، فرقة ناجي عطا الله، رحيل مع الشمس، نور العيون، كده رضا، حلق حوش، التجربة الدنماركية، ملك روحي، لن أعيش في جلباب أبي، العميل 1001، أين قلبي، الحقيقة والسراب، العراف، عيون الصقر، يوميات ونيس الجزء 1، شباب رايق جداً، ضبط وإحضار، وحلم ابن السبيل.