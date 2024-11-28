السجن 10 سنوات لمغني "مهرجانات" بسبب المخدرات

بعد يومين من صدور حكم بالسجن ضد المغني الشعبي سعد الصغير، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأربعاء حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات ضد مؤدي المهرجانات مجدي شطة و9 سنوات لمتهم آخر "ميكانيكي" عقب ضبطهما متلبسين بحيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي والاتجار.

يشار إلى أن الحكم صدر على مؤدي المهرجانات بالمحكمة غيابيا، حيث لم يحضر جلسة المحاكمة، وكانت نيابة المرج، قد قررت في وقت سابق، إخلاء سبيله بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

يذكر أن بداية الواقعة كانت في شهر يوليو الماضي، حيث استوقفت قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة سيارة يستقلها أحد الأشخاص، لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، وأشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مغني المهرجانات المعروف "مجدي شطة"، واعترض على محاولة رجال الأمن تفتيشه بصفته شخصية معروفة، مؤكدا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات تذكر.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر "الآيس"، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة، قبل أن تحال قضيته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم سالف الذكر.

يذكر أن المطرب الشعبي سعد الصغير صدر بحقه قبل يومين حكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه إثر إدانته في قضية حيازة مخدري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، تم اكتشافها عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من الولايات المتحدة الأميركية.