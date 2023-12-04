تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبدالغفور.. وصور سيارة الراحل

توفي الفنان أشرف عبد الغفور في وقت متأخر من مساء أمس، عن عمر ناهز 81 عاماً، إثر حادث تصادم وقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي باتجاه مدينة الشيخ زايد.

وكان الفنان الراحل بصحبة زوجته متجهين إلى منزل ابنتهما ريهام عبد الغفور.

ونجت زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، والدة ريهام عبد الغفور من الموت في الحادث الذي تعرضا له مساء أمس.

وذكرت مواقع مصرية أن الأجهزة الأمنية في مصر كشفت عن تفاصيل الحادث والمتسبب فيه، حيث كان الفنان الراحل يستقل سيارته بصحبة زوجته على طريق مصر إسكندرية الصحراوي قبل أن تصطدم به سيارة من الخلف يقودها فنان تشكيلي في الـ 33 عاماً من عمره.

وتسبب الحادث في تهشم الجزء الخلفي الخاص بسيارة الفنان الراحل، فيما تهشم الجزء الأمامي الخاص بسيارة الفنان التشكيلي.

من جانبها تحفظت الأجهزة الأمنية المصرية على السيارة المتسببة في الحادث وسائقها، فيما تواصل الأجهزة التحريات والتحقيقات الخاصة بالحادث.

فيما أعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، أن عائلة الفنان الراحل تخفي عن زوجته نبأ وفاة زوجها حتى الآن، خوفا عليها من الصدمة في ظل تلقيها العلاج بعد الحادث.

وعبّرت نقابة المهن التمثيلية المصرية والعديد من الفنانين عن حزنهم لوفاة الفنان أشرف عبدالغفور عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وشيع جثمان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ظهر اليوم من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ر

الصور نقلاً عن صحيفة صدى البلد المصرية.