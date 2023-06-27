ساويريس عن زيارته لعادل إمام: كبر بس كويس أوي وبيهزر

كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، كواليس زيارته لمواطنه الفنان عادل إمام والحالة الصحية للزعيم.

وقال في تصريحات تلفزيونية "عادل إمام كبر بس هو كويس أوي وبيضحك ويهزر".

كما تابع "الزعيم أول لما شافني خدني بالأحضان وربنا يديله الصحة ويبعد عنه الناس الوحشة".

وعن إمكانية حضور النجم المصري في مهرجان الجونة السينمائي بالدورة السادسة، قال ساويرس: "الزعيم عمره ما بيحضر المهرجانات دي، ونظرا لسنه فهو ميقدرش يسافر الجونة بشكل سهل".

كما قال "كنا قد كرمناه من قبل في مهرجان الجونة السينمائي وده من الحاجات اللي أسعدتني، ومن الذكريات الجميلة اللي الواحد يحب يسترجعها ويشوفها".

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض أطلق دورته السادسة عشرة باسم الفنان الكبير عادل إمام، وذلك تكريما لما قدمه خلال مسيرته الفنية الطويلة من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتنطلق الدورة القادمة خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين.