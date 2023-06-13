حادث سير يودي بحياة الممثل الأمريكي تريت ويليامز

توفى الممثل الأمريكي تريت ويليامز 71 بعد تعرضه لحادث سير.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن ويليامز، الذي ترشح في السابق لجائزة جولدن جلوب، توفى مساء أمس، عندما اصطدم سائق سيارة هوندا يحاول الدخول لساحة لتوقف السيارات بويليامز، الذي كان يقود دراجته البخارية ويسير في الاتجاه المعاكس.

وكان ويليامز، الذي يعرف بأدواره في مسلسل "ايفروود" و"هير"، يقضي عطلة نهاية الأسبوع في منزله في ولاية فيرمونت قبل ساعات من وقوع الحادث.

وأكدت الشرطة أن ويليامز كان يرتدي الخوذة وقت وقوع الحادث.

ويشار إلى أن ويليامز متزوج من الممثلة بام فان سانت، ولديهما ولد وبنت.