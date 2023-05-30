صورة أحمد الفيشاوي يؤدي العمرة تثير عاصفة من الجدل

أثار الفنان أحمد الفيشاوي عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بملابس الإحرام، أثناء تأديته العمرة، وعلى جسده الوشم، وهو ما جعله يقع في مرمى الانتقادات، ويتعرض لهجوم كبير من قِبل متابعيه وجمهوره لظهورها بهذا الشكل.

وسافر أحمد الفيشاوي إلى السعودية، مساء أمس، رفقة منتج فيلم رهبة، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم بالمملكة، حيث أنه من المقرر طرحه يوم الخميس المقبل.