مفاجآت جديدة في قضية وفاء مكي وتعذيب الخادمتين بعد 23 عاما

كشفت الفنانة المصرية وفاء مكي، أنها ستقدم بلاغًا إلى النائب العام وتكشف تسريبات جديدة لأول مرة في قضية تعذيبها خادمتين، وذلك بعد مرور 23 عامًا على تلك الحادثة.

وقالت وفاء مكي لموقع «القاهرة 24»، إنها لديها تسجيلات صوتية وتسريبات جديدة تُثبت براءتها في قضيتها الشهيرة تعذيب خادمتين، معلقة: هناك تسجيلات لميار الببلاوي وتسريبات واعترافات وشهود من أهل البنات هتظهر الحقيقة وتثبت برائتي، وهقدمها للنائب العام وعملت توكيل للنقابة من 4 أو 5 أيام، وتعويضي أن برائتي ترجع قصاد النائب العام.

وعن أدلة ميار الببلاوي لبرائتها منذ 23 عامًا، أوضحت وفاء مكي: ميار عارفة إني بريئة من 23 سنة من قبل ما يتم الحكم عليا وأنا لسه في البداية خالص وبعتت جواب تقولي أنها عارفة إني مظلومة وهقف جنبك وهساعدك، وتفاجئت أن ميار اختفت وبعتلها أقولها أنتي فين يا ميار قولي الحق واشهدي بضميرك، لكن هربت وسافرت سوريا لحد ما القضية خلصت.

وأضافت وفاء مكي: طلبت شهادة ميار الببلاوي في المحكمة أتقال مش موجودة، وأنا كنت في حالة ربنا عالم بيا ومعرفش مين كان عايز يأذيني وقتها وأنا في عز نجوميتي وكان هدفي أعمل اسم ليا في التمثيل.

وأكدت الإعلامية ميار الببلاوي خلال تصريحات تلفزيونية أنها تعرضت للتهديد بذبح ابنها في حالة الإدلاء بشهادتها في قضية وفاء مكي الشهيرة بتعذيب خادمتين. لكن المفاجأة أنها سرعان ما تراجعت عن تصريحاتها وأكدت أن وفاء مكي كاذبة، وأنها من عذبت الخادمتين، متعجبة من دفاع الأخيرة عن نفسها حول براءتها.