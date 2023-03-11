نجوى كرم في دبي أوبرا.. ساعتان من الغناء والسعادة

وسط جمهور كبير في مسرح دبي أوبرا، أحيت الفنانة نجوى كرم حفلاً مميزاً الليلة الماضية، إذ قدمت باقة من أغنياتها التي حظيت بتفاعل لافت من الحضور.

وشدت النجمة اللبنانية بمجموعة من أغنياتها القديمة والحديثة، كما أطربت الجمهور بالموال.

وكعادتها في حفلاتها، رسمت نجوى كرم حالة من البهجة في دبي أوبرا، وسط إيقاعات الطبول وأنغام الدبكة، وتفاعل الحضور بالتصفيق.

وأعربت المطربة اللبنانية عن سعادتها بالغناء في دبي مجدداً لتواصل رسم الابتسامة على وجوه الجمهور خلال الحفل الذي امتد لنحو ساعتين امتزج فيهما الغناء بالسعادة.