سميرة أحمد تعود من الاعتزال.. شاهدوها في «المرية» على «سما دبي» في رمضان

كشف الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام» عن عودة الفنانة سميرة أحمد للفن بعد اعتزال دام 5 سنوات تقريبًا.

ونشر أحمد الجسمي صورة من كواليس مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «المرية» والمقرر عرضه في موسم رمضان 2023، على قناة «سما دبي» ويعرض في شهر رمضان، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الخليج.

وعلق الفنان أحمد الجسمي على الصوة قائلًا: «المفاجأة السارة عودة نجمتنا وفنانتنا القدير سميرة أحمد بعد غياب لتكون بطلة المرية مع نخبة من النجوم».

واحتفى أبطال المسلسل بعودة سميرة أحمد إلى التمثيل عبر نشر مقاطع فيديو وصور على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعهم بسميرة في موقع التصوير، معلقين: «وأخيراً عودة الممثلة الكبيرة سميرة أحمد».