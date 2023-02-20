بدء محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في باريس

بدأت اليوم الاثنين في باريس محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد المتهم بضرب شابة واغتصابها في غرفة فندق سنة 2016 على هامش حفلة له في العاصمة الفرنسية.

ويمثل المغني البالغ 37 عاما، حراً أمام محكمة الجنايات في باريس. وقد جلس في الصف الأمامي داخل قاعة المحكمة ببزة سوداء وقميص بيضاء، وبجانبه مترجمة.

وقد جلست المدعية في القضية لورا ب. على مقعد في الجانب الآخر من صالة المحاكمة. وقد أجهشت بالبكاء لدى رؤيتها المغني. وعندما وقف سعد لمجرد للتعريف بهويته ومهنته كـ"فنان" أمام قوس المحكمة، أشاحت المدعية بنظرها نحو الأرض.ومن المقرر أن تستمر محاكمة لمجرد في باريس حتى الجمعة.