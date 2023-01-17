قرار جديد من بيل غيتس بخصوص مصير ثروته

قال مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير الاميركي بيل غيتس إنه سيتبرع بقدر كبير من ثروته لمساعيه الخيرية بما في ذلك الكثير من الأراضي الزراعية التي يمتلكها حاليًا، مؤكدا أن هدفه في النهاية هو إعادة تدوير ثروته الخيالية لما فيه خير للإنسانية.

ويعتبر غيتس حاليًا سابع أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 103.6 مليار دولار وفقًا لمجلة "فوربس"، وتعهد الآن بالتخلي عن معظم ملياراته لصالح الأعمال الخيرية.

وكان غيتس أسس مؤسسة بيل وميليندا غيتس مع زوجته آنذاك ميليندا فرينش غيتس في عام 2000 والتي تهدف إلى مواجهة قضايا وأزمات بشرية مثل الفقر وعدم المساواة والأمراض المعدية. كما أسس هو وزوجته السابقة أيضًا Giving Pledge جنبًا إلى جنب مع الملياردير وارن بيفيت وهو صديق شخصي لغيتس أيضا، في عام 2010 ، والتي تطلب من أغنى الناس في العالم التبرع بثروتهم لأسباب خيرية في إرادتهم أو على مدار حياتهم.

ومع ذلك، في سؤال تم نشره على صفحة "اسألني أي شيء" على منصة Reddit يوم الأربعاء الماضي ، سأل أحد الفضوليين غيتس عن "التناقض بين أن تكون إنسانيًا ثم تراكم معظم موارد الأراضي النادرة لشخص واحد؟"

وكان السائل يشير هنا إلى ما يقرب من 275000 فدان من الأراضي الزراعية التي يمتلكها غيتس في الولايات المتحدة ويقوم باستثمارها. وكان رد غيتس على السائل أنه بالفعل يخطط للتخلي عن معظمها.

وقال غيتس ردا على السؤال " أنا أملك أقل من 1/4000 من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة. لقد استثمرت في هذه المزارع لجعلها أكثر إنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل. لا يوجد (لدي) مخطط كبير - في الواقع ، وكل هذه القرارات يتخذها فريق استثماري محترف ".

وأوضح أنه يعتزم بيع الأرض بالإضافة إلى ثروته المتبقية، مضيفا "كل ما أملكه سيباع وستنتقل الأموال إلى المؤسسة (الخيرية) " وتابع: "في غضون ذلك، تحاول مجموعتي الاستثمارية الاستثمار في الأصول الإنتاجية بما في ذلك الأراضي الزراعية على الرغم من أن ذلك يمثل أقل من 4٪ من الإجمالي".

وفي يوليو ، أعلن غيتس لأول مرة أنه يعتزم منح غالبية ثروته لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية على الرغم من أن هذا سيعني أزاحته من قائمة أغنى أغنياء العالم.

وكان غيتس تبرع بمبلغ إجمالي قدره 20 مليار دولار للمؤسسة العام الماضي، وفي منشور على تويتر ، قال: "لدي التزام بإعادة مواردي إلى المجتمع بطرق يكون لها أكبر الأثر في الحد من المعاناة وتحسين الحياة. وآمل أن يتقدم الآخرون في مناصب ثروة وامتيازات كبيرة في هذه اللحظة (للعمل نفسه) أيضًا ".