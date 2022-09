"كيم كارداشيان" توسع أنشطتها الاستثمارية بشركة للأسهم الخاصة

أطلقت نجمة الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، شركة جديدة للأسهم الخاصة تركز على الاستثمار في الأعمال الاستهلاكية والإعلامية، باسم SKKY PARTNERS.

وأوضحت كارداشيان في تغريدة عبر حسابها على منصة "تويتر"، أنها أسست الشركة مع الخبير في هذا المجال "جاي سامونز".

توسع بذلك كارداشيان، صاحبة الـ41 عاماً، أنشطتها في عالم ريادة الأعمال، إذ ستقوم شركة الأسهم الجديدة SKKY باستثمارات في قطاعات تشمل المنتجات الاستهلاكية، والضيافة، والرفاهية، والتجارة الرقمية، ووسائل الإعلام، وشركات الترفيه، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز".

اكتسبت نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال شهرتها الواسعة من خلال برنامج "Keeping up with the Kardashians" الذي ظهرت فيه مع عائلتها إلى أن توقف في عام 2021. وعن استثماراتها ومشاريعها السابقة، بلغت قيمة أعمال شركة Skims للملابس، التي تمتلكها كارداشيان، نحو 3.2 مليار دولار. كما أطلقت هذا العام خطاً للعناية بالبشرة، SKKN BY KIM.