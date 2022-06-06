ياسمين عبد العزيز «تحذف» أحمد العوضي.. والجمهور يتوقع الانفصال

المصدر: موقع الامارت اليوم

فاجأت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها في الساعات الأخيرة الماضية بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام».

وانشغلت منصات التواصل بالتكهن بانفصال النجمة المعروفة عن زوجها، لكن لايوجد اي تأكد للأمر، خاصة أنها كتبت عبر خاصية «الستوري»، على حسابها بموقع «إنستغرام»،:«ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله».

ولكن في المقابل حافظ الفنان أحمد العوضي على صداقة زوجته ياسمين عبد العزيز على حسابه بموقع «إنستغرام»، ولم يؤكد الثنائي انفصالهما.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز تعرضت لوعكة صحية مفاجأة، لم تكشف سببها، السبت الماضي، ونشرت ياسمين صورة، على خاصية «القصص القصيرة»، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام».

وظهرت ياسمين في الصورة على سرير بأحد المستشفيات، وكتبت: «أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة».

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