شاهد.. إعلامية مصرية توثق آخر ظهور للفنان الراحل سمير صبري

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثارت الإعلامية المصرية منى عراقي، حالة كبيرة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو لها مع الفنان الراحل سمير صبري، أثناء تواجده بفندق الماريوت الذي توفي فيه الجمعة الماضي.

ونشرت الإعلامية منى عراقي على حسابها الرسمي في "فيس بوك"، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الفنان الراحل وهو يرتدي ملابس ثقيلة، حيث أنها بدأت تغني أغنيته الشهيرة "حلوة الدنيا سكر"، وطلبت منه مشاركتها، ليرفض طلبها ويقول "لا"، طالبا منها عدم التصوير بالقول: "مش عاوز أتصور يا منى".

وعلقت منى عراقي على مقطع الفيديو قائلة: "كنت آخر شخص قابل الفنان سمير صبري بس ما كانش شايف الدنيا سكر.. لروحك السلام.. سكر حلوة الدنيا سكر الدنيا سكر.. الله يرحمك".

وأثار هذا المقطع استياء وغضب العديد من رواد مواقع التواصل، حيث اعتبره البعض انتهاكا للخصوصية، وفيه عدم احترام للفنان الراحل، الذي لم يرغب في التصوير، إذ قال أحد الحسابات: "طيب طالما مكنش عاوز يتصور يا منى مكنتيش تنزلي الفيديو، شكله كان تعبان ومش مبسوط"، وأضاف آخر: "يعني الراجل مش عايز يتصور، تقومي تنزلي الفيديو بعد ما يموت، والله عيب".

آخر لحظات سمير صبري pic.twitter.com/aqBl5hvxkA — Cedar News - أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) May 22, 2022

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