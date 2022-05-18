الشاب خالد يقاضي منتجا مصريا

المصدر: موقع الامارات اليوم

قرر الفنان الجزائري الشاب خالد اللجوء الى القضاء لمقاضاة المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، بعد عدم حصوله على أجره إثر تعاونهما في نهاية عام 2021، في حفل غنائي بأحد فنادق القاهرة الكبرى، مؤكدًا أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعد اللجوء لنقابة المهن الموسيقية.

ونشر الشاب خالد بيانًا في "انستغرام" موضحًا خلاله تفاصيل الخلاف،جاء فيه: بداية يعلم الله مدى حبي واعتزازي وتقديري لمصر الحبيبة قيادة وشعبًا، وباعتبار أن مصر هي بلدي الثاني ولها محبة ومعزة خاصة في قلبي، بتاريخ 11/9/2021 تعاقدت على إقامة حفل غنائي في فندق "جي دبليو ماروت"، لصالح شركة النخيل وتم التعاقد مع شركة "تالنت دبيلو أم" للدعاية والإعلان ويمثلها وليد جمال منصور شعلان وشهرته المنتج وليد منصور.



وأضاف: تم إقامة الحفل دون أن يتم محاسبتي ودون حصولي على أجري المتفق عليه من المنتج والمسؤول عن تنظيم الحفل وليد منصور، وبالرغم من وجود عقد مبرم بيني وبين شركته، إلا أنه مع الأسف الشديد قد ماطل واستولى على باقي أجري المتفق عليه، فلم يحول المبلغ المتبقي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الكلام معه عبارة عن مماطلة وتسويف وعدم التزام بالعود ولم أسمع منه سوى الوعود الكاذبة بالسداد ولكن دون جدوى.

وتابع الشاب خالد: لذا قررت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، فقد تم التواصل مع مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه وليد منصور، بعدما تقدمت بشكوى لنقابة المهن الموسيقية دون جدوى، حفظ الله مصرنا الحبيبة قيادة وشعبًا والله الموفق والمستعان

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